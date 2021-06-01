當企業宣布因應疫情讓員工在家工作那刻起，便是不少主管噩夢開端！在疫情升溫前，台灣企業多半還是以「到公司辦公」為主。即便是叱吒職場多年的主管，面對接招員工「在家工作」、「異地辦公」管理問題，難免兵荒馬亂。

「A君怎麼這麼久沒回訊息？」、「B小姐計畫昨天就該交了吧？」、「C君今天原來請假？」，不在同個辦公室，對主管管理上來說，確實是個大挑戰。不過只要掌握幾個重點，主管在家上班也能輕鬆管理，不再頭痛。

1. 訂定計劃排程，建立表單

在分流、在家上班之前，整理出團隊每位同仁手邊執行中、待辦計劃，並明確訂定每周、每月目標及排程，依此建立表單，督促同仁進度。

2. 每日電話/視訊晨會

一早就和團隊同仁溝通今日團隊、個人目標排程，掌握每位同仁今日進度；如果擔心團隊夥伴心不在焉，主管也可協調請大家開啟視訊，確保大家都是「在家上班」，如此同仁也能避免身陷「翹班」之嫌。

3. 保持暢通聯繫

即便擬定完整計畫、舉辦電話/視訊會議，但難免有「突發狀況」。因此主管可要求同仁在「上班時間」無論是通訊軟體、電話及郵件，都應該保持聯繫暢通，讓資訊不漏接，即時處理公事。

4. 請同仁定期回報工作狀況/報表

依照工作屬性，要求同仁每日下班前、或定期繳交工作報表，主管可藉此有效率的了解到每位夥伴的工作情形，並適時給予協助。

5. 使用雲端/遠距人資管理系統

掌握同仁上下班時間，總不可能像工作報表一樣請大家一一回報，此時善用雲端/遠距人資管理系統，讓主管在家也能了解同仁出勤、請假狀況，增加機動與便利性。

上述幾項「在家上班管理術」，其中第5點最能迅速落實。只要透過像1111人力銀行「1HR人資管理系統」，就能輕鬆實現「以雲端/遠距管理同仁出勤」。目前因應疫情，1111人力銀行「1HR人資管理系統」現正免費開放給全台企業使用，以自身專業協助台灣共度疫情難關。

(中時新聞網)