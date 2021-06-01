愛好川味麻辣鍋老饕一定品嘗過「老四川」，對饕客來說印象深刻的是色香味俱全的麻辣鍋，對員工而言是讓人有感的幸福企業，因此能在競爭激烈的火鍋餐飲市場中，延續發揚成近20年的知名品牌，目前在全台北中南有12家門市，並延伸出「紅亭迴轉麻辣火鍋」、「四川小灶川菜館」等新品牌。

老四川的員工福利豐富多元。在休假制度部分，門市正職人員月排休8~10天、後勤採週休二日制；獎金福利涵蓋三節禮金(品)、生日禮金、門市績效獎金、年終獎金、婚喪禮金、勞動節禮金等；教育訓練部分，不只完整提供職前、在職訓練，也給予員工外訓費用補助，台南以北門市另有提供員工宿舍。

已任職7年的員工陳小姐指出，最喜歡的公司福利就是春酒尾牙、員工旅遊，雖然這2年受到新冠肺炎疫情影響，無法舉辦大型活動，但會跟夥伴們共體時艱。談到疫情一定要推薦一下防疫優惠資訊，即日起至6月14日外帶皆享7折優惠，居家防疫的你照三餐煮食，應該快變不出花樣了，快把老四川外帶加入口袋名單吧。

另一家企業—「美廉社」，也是全民居家防疫的不可或缺的好鄰居，自疫情延燒以來就掀起民生用品搶購潮，美廉社門市投入第1線人員大舉進行上架補貨整備，但架上貨品補貨速度仍供不應求。

為因應疫情高漲之際，三商家購（美廉社）總部立刻成立緊急支援應變小組，因應指揮中心及地方政府對疫情及防疫措施等即時調整和應對，同步關注全台800間門市端運營狀況，支援並調派物流中心商品配送，穩定貨況，維持門市運作正常，確保民生必需品供應無虞。為確保員工健康，又要顧及消費者防疫備糧需求，美廉設啟動彈性分流、分時、分地上班，踏實進行分流，讓第1線能夠運作順暢。

針對正職人員，提供25000元底薪加門市績效獎金，通過考核（約3個月），將調整底薪為26000元，經過完善的教育訓練，約7個月且通過考核即可晉升成為副店長，另依營業績效及考核提撥年終獎金，員工還享有醫療、結婚、生育、喪葬、災害、健檢等各項貼心補助，美廉社之所以能夠成為鄰里間的最佳後援，便是因為員工在幸福職場中，必能發揮最佳量能。

(中時新聞網)