牧心的憨兒回家防疫，社工員前往送物資 。（牧心提供／莊哲權台東傳真）

面臨疫情的嚴峻考驗，創世台東院推出「撐舟勇士」，大家齊心接力，度過難關 。（創世台東院提供／莊哲權台東傳真）

疫情持續升溫 ，台東縣許多社福機構只能苦撐，牧心智能發展中心5月分募不到20萬元，跟預期的目標差距懸殊，目前只能繼續靠便當、麵包外賣自救；而專門安置植物人的創世台東院，去年就出現800萬元缺口，今年要公益園遊會等活動也都喊停，更是雪上加霜，希望大家都是「撐舟勇士」，共同努力度過難關。

憨兒「阿海」因為防疫分流必須回到台東最北端的長濱鄉老家，但是父母都已過世，親戚也都在外地，獨自在家的他，因為家裡沒有電風扇，熱到打電話向牧心求救，社工員特地為送上電風扇等物資。

疫情全台延燒，牧心日間照顧、庇護工場都停擺，部分憨兒必須返家，頓時變成安靜的空城，但是社工員沒有閒著，他們每天要打上百通的電話，隨時與在家的憨兒保持連繫，關心他們有沒有吃飯，有沒有亂跑，有沒有吃藥。

牧心主任許秋霞表示，去年受疫情影響，整體營運不如預期，但也勉強平安度過，沒想到今年疫情來勢洶洶，5月分小額捐款不到20萬元，比預期的100萬相差懸殊，包括自營及捐款總共少了2／3的收入，但是為了憨兒，牧心不能倒，除了希望大家繼續小額捐款外，也靠便當、麵包外賣苦撐。

至於專門照顧植物人的創世台東院，去年受疫情影響，就出現800萬元缺口，今年要辦的募款園遊會等大型活動也都喊停，經費的挹注更是雪上加霜，面對照顧成本的一直增加，未來疫情發展仍無法確定，更讓院方擔心收支能否平衡，院長王玉鳳說，目前只能靠網路平台宣傳及義賣度難關，希望有更多善心人士的定期定額捐款。

(中時 )