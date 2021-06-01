疫情嚴峻蔬果銷售管道受影響，雲林縣政府為減少疫情對農民與民眾的衝擊，1日推出「雲林Can Help 3.0農漁畜多元產品箱」與「荔枝、紅龍果及檸檬海外拓銷獎勵計畫」，縣府表示之前推出的蔬菜箱與畜產箱大受歡迎，因此應消費者需求再推出更多元化的產品箱。

雲林縣政府因應疫情衝擊，日前在雲林良品電商平台推出蔬菜箱及防疫專區「疫起要健康」，民眾熱情搶購，已銷售超過4000箱，縣府打鐵趁熱擴大服務，1日再推出「雲林Can Help 3.0農漁畜多元產品箱」。

雲林縣長張麗善表示，為減少民眾外出增加感染風險，雲林縣已展開市場分流宣導，縣農業處則整合縣內農民團體及廠商，新鮮蔬菜、雞、鴨、鵝、豬肉及水產品應有盡有，各種食材宅配送到家，不用出門方便又安心。

參與「雲林Can Help3.0」業者包括饒平合作農場、荷苞嶼合作農場、微醺農場、阿丹果菜生產合作社4家蔬菜供應團體，提供6種蔬菜箱組合；豬肉產品有台全牧場等3家專業豬肉廠商；禽肉產品有元進莊等5家廠商；水產品有雲林區漁會的防疫海鮮禮盒。

另外端午節將至，林內鄉農會結合在地鳳梨推出「金旺來」五穀肉粽，在家不用出門，就能吃到養生又好吃的鳳梨五穀肉粽。「糧莘庇護農場」也推出糧莘紅藜吃健康組合，價格優惠又能幫助身障朋友度過疫情難關。

縣農業處指出，因應水果外銷受到疫情影響，即日起縣府配合農委會辦理「荔枝、紅龍果及檸檬海外拓銷獎勵計畫」，藉此提振外銷市場，呼籲農民與外銷業者踴躍申請。

(中時 )