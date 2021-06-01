台灣受到新冠疫情影響，民眾減少外出，因此多仰賴外送與網購，而近日網傳黑貓宅急便因疫情，將暫停配送台北市、新北市、新竹。黑貓宅急便今(1)日對此做出回應，指有鑑於疫情期間，低溫宅配量遽增，為了確保服務品質，暫停受理台北市、新北市、桃園市、新竹縣及新竹市低溫包裹，不只如此，新竹物流及宅配通也有類似公告。

黑貓宅急便在官網公告，為了配合防疫，因此即日起至6月3日暫停受理寄往台北市、新北市、桃園市、新竹縣(市)低溫包裹，且暫停受理一般消費者低溫包裹寄件，包含7-ELEVEN、OK、一般代收店及黑貓寄取站，另外，目前推動無接觸配送，因此直至6月14日，暫無法配送至指定樓層、不保證隔日配達，契約客戶集貨截止時間提前至中午12點。

新竹物流於今(1)日公告，同樣為了配合防疫，並緩解北部區域的配送壓力，並確保配送品質，即日起至6月4日暫停受理寄往台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣(市)低溫包裏，包含萊爾富、新竹物流自送站，且在防疫期間交付的包裹，也無法確保會在隔日配達，同樣也暫停配送上下樓服務，並改以掃QR code、照相簡訊、自備筆等無接觸方式完成簽收作業。

而宅配通也公告，即日起至6月4日暫停受理寄往台北市、新北市、桃園市及新竹縣市的低溫包裹，6月2日至5日則暫停受理全省一般消費者低溫包裹寄件，包含全家、萊爾富、一般代收通路、到站寄件，另外，由於金門、澎湖地區航班運能限制，因此即日起暫停受理台灣本島往返金門、澎湖的低溫包裹，待航班班次恢復正常後再另行通知。而嘉里大榮物流則是至6月15日止，暫停指定日期、指定時段配送服務，且不保證隔日配達，同樣金門、綠島受限空運及船班，配送時效將受到影響，無法保證如期配達。

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(中時新聞網)