網路家庭（8044）旗下C2C平台露天拍賣表示，將聯手美國eBay強攻跨境電商商機。美國eBay站上商品數高達1.7億件，未來消費者上露天即可一站購買來自海外12個國家的商品，預計下半年將持續增加世界各地知名電商夥伴，將有望成為營運新動能。

網家集團近兩年持續強攻跨境網購商機，旗下露天宣布聯手美國eBay，推出「Marketplace of Marketplace」國際市集跨境電商服務，以商品數量來看，目前美國eBay國際商品加上露天本站台灣賣家商品，可選購商品數量將達5億件，來自來自美、日、韓、大中華區及東南亞等共12國，近期疫情影響下人人宅在家避難，對海外商品有需求的買家可藉此也有更方便安全的選擇。

不過露天表示，5月中本土案例接連攀升，民眾的防疫觀念再升級，露天發現防疫商品搜尋量較上月同期大增數十倍，熱搜冠軍由酒精類周邊商品拿下，搜尋大幅飆升103倍，為不少上班族們的隨身必備品。

此外，露天也表示，近期額溫槍搜尋暴增近23倍，再來則是口罩成長12倍。不少企業實施分流制上班，上班族不可避免搭乘大眾交通運輸工具，使得護目鏡、防護衣等商品搜尋皆上升近6倍。另外，居家WFH的上班族與學生們，熱搜商品則是筆電、耳機、藍芽音響、電腦周邊商品最為熱搜，其中藍芽耳機搜尋量增加七成，而闔家同樂的桌遊、電玩遊戲片也是相當熱搜，桌遊又以6-12歲孩童最為熱銷。

(工商 )