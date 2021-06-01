司法院為了兼顧疫情期間避免群聚、防止感染的需求，審視現行法律中有關民事、刑事、行政、少年、家事五大類事件類型之相關開庭規定後，研擬完成法院遠距視訊開庭操作手冊1.0，提供遠距視訊開庭的相關技術支援與操作指引。

司法院表示，為維護資安，採用國內業者研發，已為公務機關、國立大學採用之「U會議」作為遠距視訊開庭之軟體，並以「Teams」作為備援軟體；U會議可同時容納250人參與審判，應足以因應遠距視訊開庭之需要。

參與者可安裝免費軟體以加入會議，亦可不安裝軟體而以連結網頁方式加入會議，只要有適合的資訊設備，如桌機（含視訊鏡頭）、筆電、平板、智慧型手機，即可參加遠距視訊開庭。

另外，為因應個別案件情形及疫情瞬息萬變，法院可以選擇「標準型」（法官在院內主法庭開庭、當事人在院外遠距視訊出庭）、「延伸法庭型」（法官在院內主法庭開庭、當事人在院內延伸法庭出庭）、「混合型」（法官在院內主法庭開庭、部分當事人在院內延伸法庭出庭、部分當事人在院外遠距視訊出庭）等方式來進行遠距視訊開庭。

參與者可以透過視訊觀看、聆聽法官、當事人或關係人的表情與發言、檢閱證物，也可以透過視訊陳述意見、回答問題、提交文書與證物。

司法院指出，遠距視訊的參與者，也要遵守法院的訴訟指揮，包括禁止未經法院許可的錄音、錄影，不可以讓未經許可的人員出現在參與者附近，徵詢審判長同意後才發言、依審判長指示開啟或關閉鏡頭與麥克風；依審判長指示進入、退出視訊開庭或至等候室暫候。

(中時 )