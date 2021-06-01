埔里鎮社區快篩場次時間表。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣衛生局1日在草屯鎮及埔里鎮進行社區篩檢，快速篩檢314人，其中快篩陽性1人，立即採檢核酸檢測（PCR），結果PCR為陰性。

草屯地區新冠肺炎社區篩檢站，陳府將軍廟文教活動中心廣場篩檢47人，全數陰性。

埔里鎮社區快篩採檢專案，埔里基督教醫院篩檢180人，全數陰性。台中榮總埔里分院篩檢87人，快篩陽性1人，立即採檢核酸檢測，結果PCR為陰性。

為控制社區感染風險，埔里地區還有3場次快篩，提醒有與確診者足跡重疊者、自覺有新冠肺炎臨床症狀，如發燒、上呼吸道症狀、腸胃道症狀，或近期曾前往東方紅時尚會館消費，或和相關人員接觸者，可攜帶健保卡，全程戴醫用口罩接受篩檢，請勿搭乘大眾運輸工具。

衛生局提醒民眾，快篩陰性不代表沒有遭受新冠肺炎病毒感染，仍應持續注意健康狀況，落實防疫措施，倘有身體不適，應戴口罩，勿搭乘大眾運輸工具且盡速就醫。

南投縣6家指定採檢醫院，包括衛生福利部南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院、佑民醫院、竹山秀傳醫院。

(中時 )