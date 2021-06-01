桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園今公布足跡，其中小北百貨龜山、復興、北埔3分店都上榜，原來是龜山一名中年婦人，為了抗旱要購買水桶，連跑了龜山、桃園地區的3家小北百貨，才買到心儀的有蓋水桶，孰料1日確診染疫，疫調人員除公布她的足跡呼籲市民注意，也佩服婦人的毅力。

龜山一名年約50歲的婦人，因家人有雙北活動史染疫，她被匡列採檢，今確診隔離，桃園疫調人員追蹤她行蹤，她表示22日當天上午10點在孩子載送下，一連前往小北百貨桃園龜山店、桃園復興店及桃園北埔店3家店，足跡範圍擴及桃園和龜山2區。

疫調人員追問下，婦人才坦承，因水情持續不佳，擔心隨時可能停水，為了抗旱「超前部署」購買水桶，但到桃園龜山店水桶已售罄，轉赴桃園復興店，有水桶、沒蓋子，最後在桃園北埔店，才終於買到心儀的有蓋子水桶，心滿意足帶回家。

新聞處長詹賀舜呼籲，5月22日當天上午10時多曾出入3家小北百貨者，6月14日前要做好自主健康監測。

(中時 )