總統府發言人張惇涵今在臉書表示，行政院政務委員唐鳳也同步設計疫苗施打預約系統的規劃，今早唐鳳跟總統報告進度，就系統的優化交換意見。這套系統會是大家熟悉且方便使用的系統，可自己選擇在什麼時候、什麼地點施打疫苗。目前正在測試當中，測試完成、疫苗到位，就能夠迅速上線使用。

張惇涵在臉書指出，因為疫情緊張，大家對於疫苗何時能施打，都有很深的焦慮感。這段時間，包括蔡英文 Tsai Ing-wen總統和政府各部門，每天都在緊盯、緊催我們下訂的2,000萬劑疫苗，大家都希望能夠早一天來、早一天打、早一天安心。

他說，除了催促疫苗要儘速到貨，疫苗施打的系統也要確實到位，讓後續疫苗接種能夠有秩序、有效率進行；更重要的，是要降低群聚風險。而今天一起來開會的，是唐鳳政委。

他指出，在5月13日的國安高層會議上，蔡總統就有特別指示，指揮中心要做好規劃，讓國人朋友能夠預約登記。唐鳳政委不只讓簡訊實聯制在短時間內上路，也同步設計疫苗施打預約系統的規劃。

他說，採購的疫苗只要還沒到貨，還沒開始大規模施打，大家都會很心急。這波疫情來的又快又急，沒有人不急，但事急更要穩。

他說，從第一線的醫護和防疫人員，從中央到地方，很多人無時不刻都在努力，政府也很感謝民間企業和團體的熱心付出。每個人在各自的崗位上努力，中央地方不分朝野，政府民間共同努力，全國人民團結一心。

他指出，小小的台灣，要分裂很快，要團結，也可以很快。還是那句話，我們的敵人只有一個，就是病毒，不是彼此。對立、仇恨、訕笑，都無法戰勝疫情；只有保持冷靜、相信專業、團結一致，穩住，我們才能贏，才能戰勝病毒。

(中時 )