花蓮新冠肺炎累計35人確診，因疫情未降溫，縣府積極擴增防疫旅館量能，目前有187間，已使用105間，縣長徐榛蔚表示，陸續將有旅館業者加入防疫旅館，感謝旅宿業者並肩作戰，至於已收到中央配給疫苗共8800劑，目前提供花蓮第一線醫護人員優先施打共計8770劑，接種率為99％，警、消人員將是下一波施打對象。

縣長徐榛蔚今下午在疫情記者會上表示，疫情持續，已有不少熱心企業表達捐款，同時也考量弱勢家庭扶助、快篩劑購買等各項面對疫情時的需求，花蓮縣政府昨也公佈社會救助金專戶，徵求資源，將專款專用，渡過疫情難關。

徐榛蔚還提及，為了減緩疫情再度擴散，疫情期間不鼓勵外縣市遊客人流移動，未來若3級警戒解除，仍防範人潮聚集，因此決定今年暑假大型指標性活動，包括夏戀嘉年華、紅面鴨放暑假、知卡宣綠森林公園水上設施、鼓王爭霸賽及原住民聯合豐年節都將暫停辦理。

另外，疫情緊繃，醫護人員的壓力體力負擔與日俱增，徐榛蔚表示，已有旅宿業者提供休息的安心住宿，住宿只要1000元。不過，據了解，已有業者為向醫護人員表達敬意，花蓮成旅晶贊就在臉書公布每日提供20間房間，給醫護人員免費住宿，盼發揮同舟共濟的精神，讓醫護住得安心，呼籲全民一起當醫護後盾。

衛生局表示，目前花蓮市衛生所前廣場成立免費採檢站，對象為高風險區域無症狀民眾，或自外縣市返鄉的縣民，時間為上午9至11時(200人)、下午2至4時(200)人，預約專線：03-8232280、03-8236523(服務時間每日上午8點至下午6點)；24小時預約簡訊：0988-537715、0975-500511 (簡訊寄送後將於上班時間由專人回覆)，請檢測民眾配戴口罩，攜帶筆、手機及健保卡。

(中時 )