新北市長侯友宜喊要中央別在刁難企業、民間團體採購疫苗，資深藝人張小燕發文力挺，遭駐德代表謝志偉質疑，在給政府製造壓力還是為台灣製造仇恨？對此，國民黨主席江啟臣批評，謝志偉放著正事不做，忙著發文霸凌為民請命的小燕姐，若蔡英文總統沒背叛過去的自己，就該立刻撤換謝志偉。

疫情嚴峻，多個企業與民間團體自發性採購疫苗捐贈台灣，不過，指揮中心仍堅稱由中央向原廠採購，引發議論，藍營翻出2009年SARS大爆發，時任民進黨主席的蔡英文喊話，「為恐國光疫苗在臨床實驗發生狀況，政府須先向國際市場採購疫苗，衛生署不該與廠商站在一起幫疫苗品質護航」，痛批對照今日蔡英文格外諷刺。

江啟臣表示，當年強調先向國際採購，與民眾站在一起的蔡英文，今年又與誰站在一起？國民黨樂見國產疫苗研發，但蔡英文沒有告訴大家，為何第一時間對於佛光山等慈善團體的國際疫苗捐贈，回應如此緩慢消極，為何要等到指揮官陳時中先打槍，人民罵翻天後，才親上火線，勉為其難設了2個窗口。

江啟臣說，對於應該早日進口國際疫苗的呼喊，駐德代表謝志偉竟放著正事不管，忙著發文霸凌為民請命的資深藝人張小燕，難道這是蔡英文允許的昨是今非？若蔡英文還沒背叛過去的自己，就該立即撤換謝志偉，表示自己的良心還沒泯滅。

(中時 )