女生們都喜歡暖男，但如果自己的男友是溫暖所有女性的「中央空調」，將會令人非常沒有安全感。星座運勢網站「星座愛情不求人」點名，雙子座、天秤座、巨蟹座、雙魚座的男人對所有女生都很溫柔，有求必應，就算有女友依舊如此，是典型的中央空調。

▍1.雙子座

雙子男很會說話，擅長社交，他們還會主動接近女生，展現出溫柔體貼的一面，照顧每個女生的需求，是典型的中央空調。他們的性格本來就很多變，可以和許多不同類型的女生變成朋友，甚至發展成曖昧對象，就算有了情人，也會和其他女生維持朋友關係，而且會繼續展現體貼細心的態度，往往會讓女友非常沒有安全感。

▍2.天秤座

天秤男太不會拒絕別人了，只要有求於他，他都會盡力幫助，因為他覺得拒絕別人的請求是很冷漠的行為，他非常不願意扮黑臉，就算有女友的時候，有女生拜託他做東做西，他也會心軟答應，因此給人中央空調的印象。

▍3.巨蟹座

巨蟹男喜歡對所有人付出關心，展現出自己溫暖的一面，所以通常擁有很多女性朋友，但是也因為這種中央空調的行為，讓女生們沒什麼安全感，就算他是個暖男，也不會考慮跟他交往。當巨蟹男交了女友，這種中央空調的行為也不會改變，常常讓女友分不清楚自己和他的朋友有什麼差別。

▍4.雙魚座

雙魚座和天秤座一樣，不太會拒絕別人的請求，但是他和天秤座的差別在於他內心其實是想要拒絕這些請求，但是卻不知道怎麼說才不會傷人，半推半就之下就答應了別人，所以表面上他看起來像是中央空調，對每個人都很好，其實他內心並不想要這樣。

(中時新聞網)