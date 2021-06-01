為了避免司法機關因傳染病流行疫情影響而無法妥適運作，並保障當事人受妥速及公平審判之權利，兼顧程序參與者之健康及安全，司法院院會今通過「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例」草案，將儘速送請行政院會銜後，函請立法院審議

草案重點包括，核定期間及施行地區，關於法庭席位、旁聽、服制、 臨時開庭、宣示裁判等事項，法院得實施一定之處置或措施；一般刑事案件、少年保護事件及少年刑事案件，法院、檢察官、檢察事務官、司法警察官或司法警察於符合一定要件下，得以遠距視訊科技設備進行程序。

另民事或家事事件，法院認為適當時，得依當事人、法定代理人、程序代理人、輔佐人或其他關係人之聲請或依職權以相同設備審理。

不過司法院指出，特別條例增加的遠距視訊部分，是因應疫情，在無法實體開庭的前提下，迫於案件進行的需求，不得已在相當程度內做出調整，得以行遠距視訊方式開庭，疫情過後，即回到現行規定之訴訟程序模式進行。

草案也規定，可以事後補行製作筆錄，法院處理刑事案件，經徵詢當事人、辯護人及輔佐人之意見，考量個案情形、可行處置或措施後，認為審判有重大困難者，得停止審判。

(中時 )