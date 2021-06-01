日前爆發多位醫護人員遭患者砍成重傷；副總統賴清德今表示，他感謝醫護人員，用生命拯救生命；也拜託大家給醫護同仁多一點溫暖和鼓勵，不要讓彼此成為敵人。

賴清德今在臉書指出，吞下壓力、辛苦與疲倦，依循繁複的SOP，一次又一次穿上厚重的防護裝備。這是疫情期間，前線醫療人員的抗疫日常。

他說，昨日新北雙和醫院，有患者持刀砍傷醫護，造成一人氣胸、一人腹部受傷，更有一名年輕的護理師，韌帶及神經都被砍斷，未來工作及生活都可能受到影響。

他指出，聽到這樣的消息，萬般不捨。世界醫師會（WMA）日內瓦宣言說：「我鄭重地保證將奉獻一切為人類服務。」前線醫療人員壓力巨大，懇請社會各界體諒，也拜託大家給醫護同仁多一點溫暖和鼓勵，不要讓彼此成為敵人。

他表示，這兩天的資料顯示，疫情未再大幅擴散，但仍無法太過樂觀及鬆懈。謝謝醫護人員用生命拯救生命，我相信，黑暗過後，終會迎來光明。

(中時 )