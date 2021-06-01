本周六（5日）晚間6點51分將正式進入節氣「芒種」，根據俗話說：「芒種至，螳螂生，鵑始鳴，反舌無聲。」國際天星命理風水專家邱彥龍分析，這代表正能量會在這個節氣開始崛起，挑撥是非的小人將被反制，病毒疫情雖仍在傳播中，但也將被控制，但《易經》象曰：「天下有風，姤，后以施命誥四方。」卦象陰爻在下，五陽爻在上，表示病毒或帶原者還躲在暗處未被揪出，而且傳播力非常強，不得不慎防。

邱彥龍老師表示，從5月31日到6月23日為水逆，5月23日到10月11日為土逆，4月28日到10月6日為冥逆，他指出，水星、土星、冥王星三星輪流逆行其實並不可怕，水星逆行反倒會讓疫情緩慢下來，但卻容易導致溝通不良、言語偏激；土星逆行會讓舊思想固執到底，堅持己見容易一錯再錯，硬碰硬反而會讓簡單的事變得複雜且難以解決；冥王星逆行則表示霸道或得寸進尺控制一切，將造成傷害。

邱彥龍老師提醒，土星逆行時間會持續到10月11日為止，這段時間錢財、朋友、外出、家庭、疫情等各種壓力會逐日增加，人心容易恐懼、精神錯亂或胡思亂想，別用投機的方式賺取財富或災難財，也要小心不要受騙上當，如果自我執著與高傲態度不改變，就容易讓自己陷入怠惰、鬱悶的心情當中。

邱彥龍老師指出，雖然三星逆行，已經預示問題所在，但唯有自省改進，才能讓一切迎刃而解，如同《易經》曰：「天地不語，以象示之。」天地雖然不說話，卻已經教導眾生當個內行人，才能抗疫成功，活好美麗人生。邱彥龍老師表示，這段期間大家都受到共業的考驗，認錯不可恥，可恥的是不願意修正自己；因此，大家在這段期間不妨多學習，精進自我，重新找尋人生方向，畢竟疫情已經改變大部分人的生活，需要新的因應之道。

(中時新聞網)