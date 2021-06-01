雲林縣5月底連續2日降雨，湖山水庫共進帳140餘萬噸雨水，1日來自上游的雨水持續挹注30餘萬噸，總進水量達170餘萬噸，目前水庫蓄水量已超過30％，暫緩水情危機，但天氣炎熱用水量相對增加，長期而言還是要節約用水。

雲林縣5月30日出現久違的大雨，全縣20鄉鎮都補充到雨水，其中以山區古坑鄉華山最多，降雨量達140餘毫米，各鄉鎮也有100毫米以上，位於斗六市與古坑鄉交界的湖山水庫這幾天共挹注了170餘萬噸雨水，各鄉鎮的農田也稍解久旱之苦。

湖山水庫管理中心主任李炎任表示，5月30日進水量為50萬噸，5月31日92.4萬噸，加上1日從上游與清水溪陸續引進30餘萬噸，總進水量達170餘萬噸，目前水庫蓄水量約1600萬噸，已超過總蓄水量三分之一，若正常使用，可維持1、2個月。

李炎任說，此波大雨一開始都降在雲林平原區與海區，山區雨勢不大，還好古坑山區雨量後來居上，加上湖山水庫集水區嘉義縣梅山、阿里山，以及南投縣竹山等地雨量充沛，因此補充了不少雨水，本周末還有1波雨勢，希望能下在集水區內。

雲林縣政府水利處處長許宏博指出，這幾天大雨讓縣內農地獲得一定程度的澆灌，各溪流、排水系統也從乾枯中補充到相當的水量，不過面對梅雨季的來臨，可能出現強降雨情況，縣府已在各鄉鎮完成128台移動式抽水機預布工作。

農民說，之前數月的乾旱加上天氣炎熱，連抽地下水都來不及應付農田的灌溉，這幾天的大雨不無小補，但有些水稻已出現不結穗或空包彈結穗災損，希望相關單位能設法救助。

(中時 )