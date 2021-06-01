國立南投高商，1日舉行線上畢業典禮，而且為避免網路塞車，讓畢業生、在校生甚或師長及來賓都能如親臨現場，採用分流方式進行，讓網路視訊流暢。

因新冠肺炎疫情，大家只能在線上觀看，但是師長、學弟妹們對畢業生的祝福絲毫不減，典藏回憶，珍惜彼此的情誼。

校長何景標勉勵畢業生，今後將各自飛翔，於各地努力打拚，無論你身處何地，永遠記住幾句話一切為自己、先苦後甘、天下沒有不勞而獲的事、勤與誠是做人做事根本。

(中時 )