南投高商畢業典禮 線上舉行祝福不減 18:532021/06/01 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投高商畢業典禮線上舉行，祝福不減。（南投高商提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國立南投高商，1日舉行線上畢業典禮，而且為避免網路塞車，讓畢業生、在校生甚或師長及來賓都能如親臨現場，採用分流方式進行，讓網路視訊流暢。 因新冠肺炎疫情，大家只能在線上觀看，但是師長、學弟妹們對畢業生的祝福絲毫不減，典藏回憶，珍惜彼此的情誼。 校長何景標勉勵畢業生，今後將各自飛翔，於各地努力打拚，無論你身處何地，永遠記住幾句話一切為自己、先苦後甘、天下沒有不勞而獲的事、勤與誠是做人做事根本。 連娃娃機業者都拉紅線停業 盧秀燕對市民防疫表示感動 網購疫氣昂揚 電商大多頭 (中時 ) #南投高商 #畢業典禮 #不減 #畢業生 #祝福 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投旺來園區第１家 愛妮雅廠動土 04:102021/05/18 地方新聞 光華商職「小而美」 無壓力升學一樣不含糊 10:362021/05/18 寶島 穆斯克發推文 比特幣價格創三個月新低 11:502021/05/18 財經 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 04:102021/05/18 全球財經 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 04:102021/05/18 財經要聞 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 04:102021/05/18 財經焦點 衛報：台人憂封城 瘋搶物資 04:102021/05/18 國際大事 航海王回來了 貨櫃三雄齊攻漲停 11:302021/05/18 財經 2021國慶煙火 重返高雄榮耀登場 07:002021/05/18 生活 人民幣存款餘額 5個月新低 04:102021/05/18 金融．稅務 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 寶島熱門新聞 另類畢業典禮 竹商畢業生線上珍重再見 - 新竹市 高市府首創暖心挺醫護2.0 號召旅宿業供免費住宿 - 寶島 防疫在走 視訊要有 中市西屯區公所分艙辦公 - 寶島 急買菜防疫卻忘戴口罩 張麗善到斗南菜市場發口罩 - 寶島 提升新竹馬偕篩檢量能 昌益事業群捐贈負壓防疫組合屋 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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