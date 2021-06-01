中央疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大醫師李秉穎，今影射鴻海集團創辦人透過永齡基金會採購之BNT疫苗「聽說快過期」，引起網友熱烈議論。對此，永齡基金會執行長劉宥彤列出4點聲明反駁，並質問李秉穎，「用這種沒由來的聽説就可以幫人、事、物貼標籤，以政府立場發言，恰當嗎？」。

劉宥彤今(1日)在臉書貼文回應，「有位李醫師不知道是用什麼立場和身份發言，是醫生專家？是代表中央指揮中心？我可否用我只是一介平民百姓，書也唸得沒有醫生多的立場説幾句話」。

4點聲明如下：

1、李醫師講很多關於國產疫苗的事，我記得創辦人的七點聲明中，立場是不論何種疫苗，都是在和時間賽跑，都應該盡可能爭取努力。

2、「聽説」這種字眼可以直接説一下聽誰說嗎？用這種沒由來的聽説就可以幫人、事、物貼標籤的做法～～如果是以政府立場發言，恰當嗎？

3、早上李醫生發言時，文件都還沒送到主管機關，就提前「聽說研判」，這樣真的是負責任的態度？

4、低調是創辦人一直説一直說一直交代我，雖然一定會被唸，但我低調的説～「沒有聽說有要過期的事」、「因為我沒有聽說，台灣社會都是聽李醫生説的！」

劉宥彤也藉機嘲諷，李醫生應該是個人立場聽說，「而我也只是個人意見」，以上不代表基金會或任何人之立場，就是常識判斷！任何事情文件已送到，就依主管機關説法為主。

創辦人說送件之後就ㄧ切以指揮中心的說法為主，也說感謝政府協助，一定要和政府密切合作⋯⋯（所以基金會不能説話了），我想是應該的！團結才是逆境的解藥，老人家説話應該要聽！ 但有位李醫師不知道是用什麼立場和身份發言，是醫生專家？是代表中央指揮中... 由劉宥彤發佈於 2021年6月1日 星期二

(中時新聞網)