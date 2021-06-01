圖為台新金控總部大樓外觀。（鄧博仁攝）

台新金控在2020年8月董事會決議併購保德信人壽後，向金管會遞件申請，歷經多次溝通說明，獲發有條件核准函，2021年6月1日召開臨時董事會，決議通過該函所要求條件，待報送金管會認可及交割程序完成後，保德信人壽將正式加入台新大家庭，屆時即建構銀行、證券、保險等核心子公司的完整金控版圖。

台新金控總經理林維俊表示，特別感謝金管會於審理過程中所給予的專業建議與指導，及所付出的心力。台新金控納入保德信人壽後，將秉持永續經營之初心，努力規劃經營保險業務，提供社會大眾更多元化的金融商品與優質服務，以實現金管會的期待。

林維俊指出，保德信人壽是一家優質的保險公司，在台深耕超過30年，也是台新銀行一直以來的合作夥伴。美國保德信因全球佈局考量，2020年公開標售台灣保德信人壽，台新金控在眾多投標者中脫穎而出，贏得收購股權機會。

保德信人壽併入台新金控後，將成為金控集團的第三具業務動力引擎，林維俊強調，在與銀行、證券業務資源的整合下，其保戶的既有權利將獲得完整保障，更可享有金控各子公司所提供的創新且多元金融商品服務。另保德信人壽的員工乃是公司最重要的資產，台新金控不只將全體員工留任，更熱烈歡迎加入金控大家庭，一起攜手成長。

台新金控為更長遠營運佈局及最佳化資金運用，經與金管會多次溝通後，決定配合將該公司所持有的彰銀股份，全數交付台灣銀行保管，且規劃於六年內以適當方案、適時處分彰銀持股。林維俊說明，台新金控也向金管會承諾，開始出售彰銀持股後，不再對彰銀行使股利受配權以外的權利，包括對彰銀董事人選不予提名或推薦等。

回顧台新金控於2005年投資彰銀並取得經營權，卻於2014年12月8日喪失彰銀經營權且迄今爭議未決，期間台新金控錯失許多拓展其他業務版圖的機會，因此必須重新思考未來之發展策略。林維俊認為，在綜合考量金管會對保德信人壽的核准條件、彰銀案多年的困擾、未來金控版圖順利發展，決定處分投資僅22.5％的彰銀持股，以換取100％投資且屬保險業務的保德信人壽，實為重要抉擇，企盼藉投資保德信人壽的難得契機再創新局。

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