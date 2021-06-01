1架伊朗空軍的F-5F戰機在地面上發生彈射椅故障，兩名飛行員在準備起飛時，因彈射座椅異常啟動，被彈出飛機，由於高度過低，飛行員在降落傘未開啟就摔落地面，傷重不治。

據伊朗官方廣播公司 IRIB的報導，這起事件發生在星期二早上，地點在伊朗西南部的胡齊斯坦省(Khuzestan)德茲富爾空軍基地(Dezful AFB)。

本月早些時候，一架瑞士空軍 F-5E在瓦爾登(Obwalden)中部州墜毀。幸運的是飛行員成功地從駕駛艙中彈射，並安全降落。

F-5E是諾斯洛普在1970年開發的小型超音速戰鬥機，由F-5A/B改進而來，它最大的好處就是物美價廉，操作容易，後勤便利，是當年開發中國家的首選，總生產數達到1500架以上，有些國家仍持續服役至今，比如泰國。

伊朗在1970年代向美國購買了一批F-5E/F，成為該國的支援戰機。1979年伊斯蘭革命之後，美國不再提供後勤零料件給伊朗，不過輕便易修的F-5E比較不受影響，伊朗在最近幾年，還以逆向工程的方式，仿造F-5E，稱為「天河」戰機(Kowsar)，已經進入量產。

(中時新聞網)