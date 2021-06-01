新冠肺炎疫情嚴峻，已影響國內醫療量能，為保障保戶權益，中國人壽宣布，第二度宣布實施理賠新措施，防疫警戒三級期間，若保戶依其病況及療程，原應住院接受治療，經醫囑註明因醫院滿載、無法入院而需改採醫院門診治療時，則視同符合保單條款住院的約定，可依條款給付相關的保險金。

中國人壽表示，因應疫情快速變化，已針對新冠肺炎確診者，訂定理賠新處理原則，包括「法定傳染病不視為除外責任」、「入住負壓隔離病房比照加護病房辦理」、「氣管內插管處置比照氣切手術給付」、「入住集中檢疫所或防疫旅館視為住院」，讓確診保戶均可依投保險種規定，獲得理賠保障。

此外，若保戶住院治療且符合相關規範，即可申請最高10日，上限新台幣6萬元之住院預付金，並啟動身故件、醫療件的快速理賠。

而全球人壽也放寬理賠審查，將依保戶病況與療程，原應住院接受治療，卻因醫院滿載、經醫師建議改以門診方式治療並於診斷證明書載明，可審酌實際治療所需，從寬將門診治療認定為住院，依約給付各項住院醫療保險金。

中國人壽則提醒，現階段民眾若有理賠申請等需求，可藉由線上方式完成，像壽險公司與壽險公會配合所建置的「線上理賠」，以一站式「單一申請、文件互通」方式，讓保戶享更便捷的保險服務。

中國人壽也與北市聯合醫院、萬芳醫院、新光醫院、國泰醫院合作「保險理賠醫起通」，保戶只需透過線上申請理賠並授權，此平台即會自動將診斷證明等醫療文件提供保險公司。至於依法須隔離或不方便出門的保戶，也開放以傳真或e-mail方式先提出理賠申請，待疫情減緩時繳回正本文件。

(中時 )