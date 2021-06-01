全台新冠疫情延燒，目前疫苗短缺的情況下似乎只能指望國產疫苗，民眾黨立委蔡壁如今（1日）接受《POP搶先爆》專訪表示，支持發展國產疫苗，把我國的疫苗發展為國安產業。但現階段不應該用政治力去干擾，讓專家去繼續研發，政府應關注AZ、莫德納、嬌生等做完3期的疫苗。

蔡壁如表示，她支持我國自己發展的疫苗，但要先尊重現在在努力研發的專家們，不要用政治力去干擾，目前通過第二期試驗安全性已經沒問題，剩下的第三期就等看效應如何。一切等6月底解盲的結果，如果能在7、8月上市，也是國家大幸。

蔡壁如說，他認為現階段應該全力發展國家的疫苗，但是也要去購買國外的疫苗；至於時間會不會拉太長？蔡壁如表示這也沒有辦法，畢竟疫苗發展不可以揠苗助長。他也認為必須要等疫苗做完三期試驗才可以上市，否則會有疑慮。

而針對基隆、桃園、高雄等地區對於菜市場已經採取分流的制度，但台北市長柯文哲似乎都沒有跟進，只有採取輪流停攤的做法，蔡壁如回應，市場的出入口這麼多，怎麼去檢查單號雙號？這個行政成本太高了，如果由大批警察駐守在每個巷子檢查，警察是不是也是群聚？這次我們的人民都很配合防疫，這樣才能減少防疫。如果用一個行政成本很高的也會造成民怨。

(中時 )