軍事新聞網站「Military.com」報導，美國國防部先前公布2022財政年度的國防預算需求，其中為節省資金，美軍總兵力將削減約5400人，美國陸軍、海軍、空軍、陸戰隊都會受到影響，但太空軍卻預計增員超過30%，成為唯一贏家。

五角大廈表示，由於其打算退役過於老舊或在組織改革中被認為不需要的戰機、車輛等載具，包括舊型的F-15和F-16戰機、神盾巡洋艦、兩棲船艦、陸戰隊M1戰車等，將一併消減部隊員額，讓美軍總兵力小幅減少5400人。

預計美國陸軍將減少1800人，兵力降至1010500人；海軍將減少2529人，兵力降至404800人；空軍將減少855人，兵力降至506900人；陸戰隊將減少2143人，兵力降至215300人。

不過相較於其他「同事」，剛成立沒多久的太空軍仍處於組織快速發展階段，預計兵力將自今年的6434人，上升至8400人，漲幅接近31%；其中900人來自美國空軍、302人來自陸軍、17人來自海軍，其他747人則為另外招募。

且太空軍2022財年也有望分配得174億美元（約新台幣4802億元）的預算，比今年增加20億美元（約新台幣552億元），增長近13%。《空軍雜誌》（Air Force Magazine）指出，這筆預算除用於增加人力，還將支付自陸軍轉移國防企業寬頻衛星通信系統（Defense Enterprise Wideband SATCOM Systems, DEWSS）、自海軍轉移移動使用者目標系統衛星（Mobile User Objective System, MUOS）等費用。其他主要計畫則包括太空戰鬥分析中心（Space Warfighting Analysis Center, SWAC）、下一代高空持久性紅外線（Overhead Persistent Infrared, OPIR）飛彈預警衛星、2顆GPS III衛星等等。

文章來源：Space Force Is the Only Military Service Set to Grow Under Biden's Budget Plan
文章來源：Space Force’s 2022 Budget Adds Satellites, Warfighting Center, More Guardians
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(中時新聞網)

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