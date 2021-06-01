軍事新聞網站「Military.com」報導，美國國防部先前公布2022財政年度的國防預算需求，其中為節省資金，美軍總兵力將削減約5400人，美國陸軍、海軍、空軍、陸戰隊都會受到影響，但太空軍卻預計增員超過30%，成為唯一贏家。

五角大廈表示，由於其打算退役過於老舊或在組織改革中被認為不需要的戰機、車輛等載具，包括舊型的F-15和F-16戰機、神盾巡洋艦、兩棲船艦、陸戰隊M1戰車等，將一併消減部隊員額，讓美軍總兵力小幅減少5400人。

預計美國陸軍將減少1800人，兵力降至1010500人；海軍將減少2529人，兵力降至404800人；空軍將減少855人，兵力降至506900人；陸戰隊將減少2143人，兵力降至215300人。

不過相較於其他「同事」，剛成立沒多久的太空軍仍處於組織快速發展階段，預計兵力將自今年的6434人，上升至8400人，漲幅接近31%；其中900人來自美國空軍、302人來自陸軍、17人來自海軍，其他747人則為另外招募。

且太空軍2022財年也有望分配得174億美元（約新台幣4802億元）的預算，比今年增加20億美元（約新台幣552億元），增長近13%。《空軍雜誌》（Air Force Magazine）指出，這筆預算除用於增加人力，還將支付自陸軍轉移國防企業寬頻衛星通信系統（Defense Enterprise Wideband SATCOM Systems, DEWSS）、自海軍轉移移動使用者目標系統衛星（Mobile User Objective System, MUOS）等費用。其他主要計畫則包括太空戰鬥分析中心（Space Warfighting Analysis Center, SWAC）、下一代高空持久性紅外線（Overhead Persistent Infrared, OPIR）飛彈預警衛星、2顆GPS III衛星等等。

(中時新聞網)