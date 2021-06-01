芳境合作社負責人許倫肇表示，集貨場今天為止已先將2萬多斤的玉荷包先包裝後，冷鏈起來。（林雅惠攝）

受到新冠肺炎疫情升溫影響，高雄地區7成以上的玉荷包透過宅配送到民眾家中，由於這3天正值玉荷包大量採收出貨期，卻突如其來的接獲宅配業者通知「6月1日至6月3日」暫停配送新竹以北冷藏包裹，讓玉荷包農急跳腳，紛紛想辦法轉其他貨運或暫時冷藏，避免損失加大。

高雄荔枝栽種面積3088公頃，玉荷包為主要品種，又以大樹區種植面積為最大宗。6月初是玉荷包盛產期，國內受到疫情升溫影響，許多民眾透過宅配方式，直接讓玉荷包送達家中。

今天上午，農民在採收宅配禮盒的玉荷包時，卻接獲黑貓宅急便公告「6月1日至6月3日」暫停配送新竹以北冷藏包裹，許多農民一時不知所措，停下工作後，無助望著玉荷包，不知未來2天要如何處理。

協助高雄大樹等地農民集貨運銷玉荷包的芳境合作社負責人許倫肇表示，高雄大量玉荷包恰好6月1日至6月3日是最成熟適合採收出貨期間，黑貓宅配正好又是多數玉荷包農民搭配的物流業者，突然不收貨，不僅近5000張訂單受影響，農民還要對成熟尚未採收的玉荷包各自想辦法解決，今天上午就接獲10多位農民求助，集貨場今天為止已先將2萬多斤的玉荷包先包裝後，冷鏈起來。

高雄市農業局呼籲宅配業者，若有需要調整收件方式，應事先幾天前公告農友，讓農友有時間調整改送其它宅配管道，公告當天就停止收件，會讓農民錯手不及，造成農民損失與影響生計，至於黑貓宅配暫停服務，希望農民暫時改其他貨運公司，以解決目前燃眉之急。

(中時 )