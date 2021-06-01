米可白向爸媽購買自家餅舖350盒蛋黃酥送醫護警消。（摘自臉書）

疫情嚴峻，不少藝人和民眾都感念在防疫第一線守護全民的醫護、警消人員，紛紛出錢出力捐贈各種防疫物資或餐飲，米可白鹿港老家經營的「凰珍囍餅」雖然已經因疫情停擺，不過她仍自掏腰包3萬5000元，情商爸媽特別開店幫她趕工350盒蛋黃酥，並趕在當天5點前宅配寄給7個單位，她說這段時間看了很多報導及醫護及警消人員辛勞的照片，總是有許多不捨，真的很謝謝他們的照顧，「是你們為我們擋在第一線守護大家的安全與健康，我能做的就是送上自己小小的感謝」。

米可白笑說，因為疫情關係店裡也沒有收入，「我爸爸說宅配錢店裡自行吸收，但糕餅費還是要照實算喔！呵呵！我爸爸真的很會做生意」。她下周還會請媽媽再開工，再做一些蛋黃酥，分送給需要的醫護與警消人員。

此外，她也響應朋友發起的活動，捐贈200組防護面罩給醫護消防人員。而一直關心流浪動物不遺餘力的她，也發現很多狗園募款募資受到疫情影響，因此也花了約2萬5000元購買65包狗糧，捐給3個狗狗中途之家，希望無論是人或者小動物，都能平安。

她覺得自己是個很有「福報」的孩子，每一次的付出跟給予，從沒想得到什麼回報，單純想「只要對方因為我感到喜悅開心，這就值得了」。她很謝謝身旁每一位貴人、讓她時時刻刻充滿感恩，讓她有機會把「善」延續下去。

(中時 )