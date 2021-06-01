前副總統呂秀蓮今在臉書列了十點中央疫情指揮中心該檢討事項，提到疫苗更表示，此事不只人命關天，疫情再擴大，甚至動搖國本，總統及行政院長於心何安！「指揮中心不該重組？檢調單位不該依法偵辦？我們的對美與對中政策不該檢討嗎？」

呂秀蓮今在網路媒體投書，並刊載臉書文章指出，總體觀察，中央疫情指揮中心應該檢討的事項，至少包括：1. 自認天縱英明，絕口不提抗SARS累積的經驗，也不尊重抗疫專家的意見。2. 疫情加劇成國安問題，指揮中心升為一級，指揮官理應由行政院長擔任，方能作全方位指揮調度，卻仍由部長續任，以致各部會未能通力合作。

3. 由於主政者矜驕自滿，只憑口罩外交就大喊Taiwan Can Help，卻未擴大生產其他防抗疫物資。4. 當全世界都廣推快篩普篩，指揮中心卻自始反對，至少應對疫情熱區如養護機構，情色產業及移工群聚區及早施行篩檢，加強抗疫部署，卻無所作為。

5. 為何對自費核酸檢測限制嚴格，而且收費超貴（7千元）？6. 為何資策會及工研院建議舉行全民防抗疫演習，卻被擱置不理？7. 為何不曾規劃全國各縣市檢疫治療機構，作超前部署？

8. 為何不曾將全國各醫院的醫護人員實施防抗疫專業演練？9. 為何特准飛機機師享受3天隔離的特權？為何對諾富特隔離飯店未作嚴格規範管理？

10. 能徹底杜絕疫情的是疫苗，它已成為戰略物資，涉及國安、外交與經貿，絕對需要超前部署，全力以赴。但迄今我們只得到1百多萬劑，很像久旱望雲霓，全台乾旱，老天爺只肯下小雨滴。

她說，蔡總統信誓旦旦預告7月底，後來又改口8月底前會有足夠的疫苗，其中包括國產疫苗，但專家又告訴我們，那時候第三期檢驗來不及完成。因為是國產，所以無所謂嗎？AIT處長酈英傑臨離台灣實話實說，美國疫苗正在擬定「分配標準」，不會特別恩會台灣。一語驚醒夢中人！

(中時 )