受惠於5月份出貨暢旺與美國基礎建設需求前景激勵，中鋼（2002）、中鴻（2014）1日雙雙走揚，其中中鋼每股漲上漲0.40元，收在37.35元、單日漲幅1.08％，單日成交量19萬936張；中鴻每股上漲0.90元，收在53.30元、單日漲幅1.72％，單日交易量24萬7,567張。

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(工商 )

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