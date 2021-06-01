美國基礎建設效應激勵 中鋼、中鴻1日股價雙漲 18:532021/06/01 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於5月份出貨暢旺與美國基礎建設需求前景激勵，中鋼（2002）、中鴻（2014）1日雙雙走揚，其中中鋼每股漲上漲0.40元，收在37.35元、單日漲幅1.08％，單日成交量19萬936張；中鴻每股上漲0.90元，收在53.30元、單日漲幅1.72％，單日交易量24萬7,567張。 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 南投旺來園區第１家 愛妮雅廠動土 (工商 ) #中鴻 #中鋼 #美國基礎建設 #激勵 #單日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 持續擴大電動車版圖 富智康擬與Stellantis結盟 04:102021/05/18 財經要聞 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 09:202021/05/18 財經 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 04:132021/05/18 政治 台股重返萬六大關 早盤大漲逾670點 11:212021/05/18 財經 《國際經濟》歐美同意貿易休兵 歐盟擱置報復性關稅6個月 10:352021/05/18 財經 外資助攻衝刺520 台股強彈750點重返萬六 12:002021/05/18 財經 《其他電子》鴻海站穩百元關 外資看後市不變 10:352021/05/18 財經 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 《科技》鴻海旗下夏普攜手Fikser 開發車載螢幕及介面 07:452021/05/18 財經 《國際產業》韓國三星美晶片廠 H2動工、3年後投產 10:522021/05/18 財經 「先知」楊志良預言：20、21日將達單日確診數高峰 09:212021/05/18 生活 財經熱門新聞 高端疫苗跌停鎖死 八大公股卻買超6755萬元 - 財經 高端又跌停了 破萬張賣不掉 網1句酸爆蔡英文 - 財經 蔡政府大聲力挺 高端卻苦吞2跌停 這幾波走勢洩端倪 - 財經 高端吞第2根跌停 9000張等著賣 專家說話了 - 財經 上市公司薪資出爐 這2家年薪破400萬 台積電排第18 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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