國產疫苗陷炒股疑雲，綠委與綠網軍發現國民黨立委蔣萬安與前立委陳宜民過去曾開記者會稱「國產疫苗刻不容緩」，紛紛PO網出征。對此，蔣萬安今天也回應，看到有人穿越時空，拿我去年7月31日記者會的貼文來進行政治操弄、意圖撕裂臺灣社會，覺得十分遺憾。

蔣萬安說，台灣需要的是趕快進口國際認證疫苗，不是政治攻訐。 去年7月31日，台灣疫情平穩，而全世界均競相投入疫苗研發競賽，他針對國內疫苗開發進度落後其他國家，希望政府在預算、法規、政策給予大力支持跟協助，希望儘快開發安全無虞的國產疫苗，提供國人施打。

然而此刻台灣面臨疫情來的又急又猛，短短數週，累積數千人染疫、超過百位民眾往生，經濟也快撐不下去。目前國際間已有WHO認證有效的疫苗，且施打超過18億劑。蔣萬安認為，當國產疫苗仍無法確認其有效性，在尚未研發成功前，現在應儘快採購國際認證有效的疫苗，讓國人施打，否則疫情再拖下去，不知道又造成多少人染疫、多少家庭破碎。

蔣萬安強調，採購國際認證疫苗與支持自主疫苗研發，二者並不衝突，懇請政府儘速購買國際認證疫苗，並且積極協助民間企業、團體進口國際認證的疫苗，讓民眾儘快施打，這才是讓台灣早日脫離疫情的解方。

國民黨文傳會副主委鄭照新也說，這其實是還國民黨清白，這表示國民黨也支持國產疫苗研發，但是國民黨可沒說二期試驗結束就可以上市，做三期試驗是基本，世界各國都有二三期簡化的作法，但主流的歐美疫苗沒有放棄檢視三期期中報告的。

國民黨文傳會副主委黃子哲也斥這種指控簡直荒謬可笑，在台灣幾乎沒有人反對「國產」疫苗，外界質疑的是未進入第三期實驗的疫苗，是否安全有效。把兩者刻意混為一談，就是民進黨典型的轉移焦點及魚目混珠的認知作戰。

(中時 )