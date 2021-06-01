《關鍵時刻》主持人劉寶傑昨日在節目中討論國產疫苗問題，痛批側翼帶風向，一句「甚至連大學都沒讀過的人」，被外界認為劉寶傑口中所說的人，就是前兒童台主持人焦糖哥哥陳嘉行。雖然劉寶傑沒有指名道姓，但焦糖今（1日）則在臉書反擊，稱劉寶傑說法帶有濃厚階級歧視，同時更有網友好奇在PTT發文問「劉寶傑聯考上文化大學算很強嗎？？」

焦糖陳嘉行在臉書稱劉寶傑階級歧視，痛心寫下：「難道寶傑哥認為學歷不夠的人不配看你的節目嗎？」更再次強調他是因家庭因素，才沒有繼續讀大學，而他目前已是中山大學社會所碩二生，正在準備論文中，「碩士班的課業及作業標準，不會因為我只有『高職畢業』就不同，我跟所有國立大學畢業的同學一起學習一起成長。」

焦糖這篇文章更吸引網友在PTT發文詢問，好奇在劉寶傑的年代考上文化大學有多強？就有一樣經歷過聯考時代的網友回文解答，該網友稱自己是國立大學應屆考上，當年大學錄取率也不過35%上下；而劉寶傑是民國52年次，「大概就是七十年以前的大學錄取率，低於百分之三十或即便重考也是三十趴、三十一趴，贏過百分之七十的人。」

該網友直言不是當年文化大學強不強，而是當年每100人就有70人註定沒學校念，那年代是菁英教育，不像現在每個人都有機會念大學。其他網友也留言回應「那年代的文化新聞系，換算成現在大約就彰師或北教的等級，當年乙組錄取率為20.43%」、「我大伯跟劉寶傑差不多大，當年也只是考上輔大而已，在現在的人眼中輔大是糞校學店，但在當年是可以貼紅布條放鞭炮整棟大樓都跟你慶賀的」，甚至還有人反諷「焦糖比較厲害，靠十萬讚就上了」。

劉寶傑日前在節目中怒批：「民進黨怎麼敢這樣？而且我覺得今天最誇張的是，他居然透過他的側翼，完全沒有任何醫學理論也沒有任何醫學背景，甚至完全不懂，甚至連大學都沒讀過的人，你可以告訴我這個疫苗到底是怎麼回事？」惹來焦糖陳嘉行反批他階級歧視，意外引發學歷大戰。

(中時新聞網)