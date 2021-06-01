帛琉媒體「島嶼時報」（Island Times）報導，帛琉在台灣的留學生、駐台灣大使館人員以及之前到台灣就醫的帛琉民眾將預計7日搭乘包機返抵帛琉。外交部表示，相關人等返國後若要再入境台灣，應依台帛兩國的入出境及相關檢疫規定辦理，外交部將依據指揮中心的決定，配合辦理。

根據報導，目前約有30位學生要搭這架包機回帛琉；另外有10位先前到台灣就醫的帛琉民眾及陪病人員已完成醫療，正在等待班機回國。帛琉總統惠恕仁日前表示，留學生和使館人員將在機場接種疫苗，不能離開機場，若要回到帛琉度假則必須先隔離14天。

外交部指出，帛琉目前在台留學生、已在台灣的轉診病患、駐館職雇員等人士擬搭機返國施打疫苗再入境來台，應依台帛兩國的入出境及相關檢疫規定辦理，外交部將依據指揮中心的決定，配合辦理。

外交部進一步指出，惠恕仁總統曾於5月18日的記者會中表示，儘管我國調升疫情警戒，仍然樂觀認為不須終止台帛旅遊泡泡，只要台灣的疫情降至低風險標準，即可再次重新開放。

(中時 )