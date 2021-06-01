台股今(1日)高檔震盪，台積電強勢撐盤，貨櫃三雄均以漲停作收，加權指數終場收在17162.38點，上漲93.95點，成交值收斂至4621億元，分析師指出，大盤走勢在資金好像回到電子股，但傳產族群又還不肯退場的情況下，呈現資金拉鋸，所以類股輪動的速度會比較快，因指數目前在月線、季線之上，行情屬於震盪偏多格局。

電子股今日衝勁十足，台積電早盤觸及599元，眼看就要挑戰重返600元價位，卻又關前躊躇，盤中甚至翻黑，最後一盤大單敲進將股價拉回平盤之上，小漲1元，收在598元，不過，聯電、聯發科則開高走低，有點虎頭蛇尾，新股王矽力-KY甚至尾盤重挫，最後收在3420元，下跌260元，跌幅有7.07%。

航運族群今日依然揚帆，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海終場都以漲停價作收，3檔全都站到百元之上，其中長榮收在108元，創下歷史新高紀錄，台驊投控、台航收盤也都亮燈漲停。

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，今日的盤勢震盪，指數甚至一度翻黑，到尾盤又把指數拉上去，直白地說，今日的行情比較亂，因為資金好像回流到電子，成交比重有51%，但高價股矽力、聯發科收盤都下跌，甚至連台積電都是尾盤才拉上去的，不過，傳產股似乎都還不願意退場，航海王們前一天才剛休息一天，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海今日又都收在漲停板，航運族群成交比重仍達27%，但因資金只有一套，所以變成大家都在搶資金，類股輪動的速度就會比較快。

陳昆仁指出，台股從這波低點15159點一路上來，到今日收盤已經在17162點，也反彈了2000點，這2000點的行情可說是來得又急又快，短線上已經來到17300點5月初高點的壓力區，不過，只要指數回到月線、季線之上，行情就可以震盪偏多來看待，而航運族群依然扮演領頭羊的角色，現在這種資金快速輪動的走勢可以視為資金拉鋸的過程，在大盤面臨前高壓力區之際，中小型股將有機會接棒。

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(中時新聞網)