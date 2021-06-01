38歲日本寫真女星熊田曜子擁有G級傲人上圍，被譽為「最強美乳人妻」，結婚9年育有3女的她，上月驚傳遭家暴報警，昨（5月31日）就透過事務所發聲明，宣布決定離婚。

熊田曜子2012年和圈外人結婚，日媒上月報導，熊田曜子和丈夫發生爭吵，，報警稱已多次遭到對方家暴，男方隨後即被逮捕。而熊田曜子31日首度為此開腔，她在聲明中提到自己於5月18日深夜被丈夫施暴，並透露老公已經不是第一次有暴力行為，「每當快到丈夫回家的時間，我便感受到恐懼，這樣的狀態下再難維持婚姻生活」，因此在事務所與律師的協議下，決定和丈夫離婚，並委託律師辦理離婚手續。

另外，有雜誌爆料熊田曜子和丈夫之所以發生爭執，是因為男方懷疑她出軌，有男方友人透露夫妻倆關係一直不錯，但今年2月開始，男方發現熊田常在半夜講電話，接電話時還會刻意迴避老公，舉止似乎有異，而事發那天，男方疑似發現熊田不倫的錄音證據，兩人才起了爭執。

對此，熊田曜子透過律師否認出軌，並稱5年前就曾因受到丈夫家暴報警，另外，熊田曜子也在強調，就算協商離婚也不會停止工作，她會盡最大的努力兼顧孩子和工作。

(中時新聞網)