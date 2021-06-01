證交所6／3召開上市審議委員會 審議永豐實上市案 20:032021/06/01 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所將於本周四（6月3日）召開有價證券上市審議委員會，將審議永豐餘消費品實業（6790）申請股票上市案。 永豐實業公司負責人為何奕達，公司實收資本額：24.491億元，主要產品包括家庭用紙及清潔用品；109年稅前純益17.51億元，110年第一季4.34億元，每股稅後盈餘各為6.12元、1.52元。 台北雙子星開發案環評 險流會 中國移動啟動回歸A股上市 陸3大電信商將齊聚A股 (工商 ) #永豐實 #證交所 #召開 #審議 #上市審議委員會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 修憲委員會今召開 新憲青年陣線提三大訴求 11:192021/05/18 政治 證交所籲投資人理性評估 04:102021/05/18 財經要聞 桃園中平路交流道有譜 議員促加速推動 04:102021/05/17 地方新聞 疫情嚴峻 屏東縣議會宣布定期會延會 12:132021/05/17 政治 AT＆T拆出媒體包袱 華納與Discovery合併 04:102021/05/18 全球財經 1分鐘讀財經》政府全面備戰 護盤國家隊待命 力擋今股匯雙殺 08:272021/05/17 財經 修憲委員會明日召開 召委提名綠營3人藍營2人 15:032021/05/17 政治 何奕達：全面轉型為專業董事團隊治理 守護永豐餘下個百年 12:232021/05/17 財經 金管會將強化兩大措施 04:102021/05/18 財經要聞 上市公司抗疫效率超高 Q1財報全數公告 17:492021/05/17 財經 《台北股市》台股產業基本面佳 金管會信心喊話 07:452021/05/17 財經 財經熱門新聞 高端又跌停了 破萬張賣不掉 網1句酸爆蔡英文 - 財經 航運噩夢不停 陸第三大港卡船 馬士基曝影響程度 - 財經 狂噴2千點只是小菜？散戶注意：他鐵口明天漲跌 - 財經 上市公司薪資出爐 這2家年薪破400萬 台積電排第18 - 財經 高端簽約500萬劑消息洩露？神秘買家狂砸4億敲進 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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