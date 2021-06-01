證交所將於本周四（6月3日）召開有價證券上市審議委員會，將審議永豐餘消費品實業（6790）申請股票上市案。

永豐實業公司負責人為何奕達，公司實收資本額：24.491億元，主要產品包括家庭用紙及清潔用品；109年稅前純益17.51億元，110年第一季4.34億元，每股稅後盈餘各為6.12元、1.52元。

(工商 )