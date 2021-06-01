台新金控併保德信人壽，終於准了。金管會1日宣布，附條件核准台新金控併保德信人壽，台新金董事會要通過七項聲明與二項承諾書，即對保戶及員工權益保障、服務不中斷、未來10年對保德信人壽增資需求的董事會承諾等，補交金管會後，才能進行後續交割。

台新金將以出售彰化銀行股票方式，籌措買保德信人壽的一半交割股款，即27.5億元，銀行局主秘童政彰表示，依據金控法規定，台新金一旦開始出售彰銀股票，即不再視彰銀為子公司，手中持有的23.4億股彰銀要全數交由銀行保管，未來全數出脫。

保險局副局長張玉煇亦表示，台新金控還要要補七項聲明書及二大承諾書，七項聲明書即：一對保德信人壽的保戶服務不中斷，二是確保保戶權益；三是確保員工權益，三年內全數留用保德信人壽1,036位員工；四是實際營運經營團隊名單與營運計畫書人選一致；五是將長期經營保德信人壽承諾、與維持股權結構穩定；六是對IFRS17與ICS（新清償能力）系統順利接軌；七是一切送審文件確實性聲明。

二項承諾書，一是承諾10年內都會支應保德信人壽增資需求及資金來源；二是股份交割款27.5億元，將以出售彰銀股票支應的承諾。

金管會亦核准台新金的保德信人壽經營團隊，新任董事長是前安定基金總經理蔡康，總經理是現任保德信人壽總經理邢益華；台新金預計2021年7月1日完成交割，成為國內16家金控中第10家有壽險子公司者。

台新金控是在2020年8月11日宣布，將以新台幣55億元併購保德信人壽100％股權，終於在歷經九個月後取得核准。

據金管會統計，到今年第一季為止，保德信人壽經總歸戶後，有22.8萬名保戶，有效契約達74.5萬件，台新金必須承諾保戶權益不因併購受到影響；到4月底，保德信人壽員工數達1,036人，台新金承諾三年內100％全數留用，員工權益亦不受影響。

(工商 )