保險局副局長張玉煇。圖／截自金管會線上記者會

疫情持續發燒，截至2021年6月1日累計國人確診飆到8842例、死亡人數激增到137名，「防疫保單、疫苗險」也出現恐慌性搶購潮！保險局副局長張玉煇1日公布最新統計，截至5月31日止，「防疫保單」（含法定傳染病及疫苗接種險）已賣出504萬件、保費收入達25.86億元，其中，「疫苗險」就已承保出單30萬9千件、保費收入飆到8938萬元。

據保險局統計，5月26日防疫保單就已賣了430萬件，隨著疫情的增溫，才過短短的五天，全台就賣出504萬張防疫保單、新增了74萬張，等於每日新增14.8萬張。

張玉煇指出，截至5月31日止，整體防疫保單理賠件數已達1237件理賠、理賠金額達9339萬元，防疫保單銷售前三大為：台產、國泰世紀產險、富邦產險。

至於開第一槍、開賣「檢疫、隔離就賠」的台產防疫保單，保險局統計，截至5月31日止，已出單承保287萬元、理賠了878件、理賠金額達8433萬元。

而由於疫苗進度龜速、國人對於國產疫苗的疑慮也推升了疫苗險的買氣。據保險局最新統計，自4月17日正式核准富邦產與安達產險銷售以來，加上近來核准的兆豐產險疫苗險加入開賣，截至5月31日止，總承保單數達到30萬9000多件，總銷售金額達到8938萬元，每天等於以6、7千張的速度在成長。

儘管防疫險賣翻、保險公司基於風險控管考量陸續停賣，但目前市面上仍有11家產險公司，包括富邦產險、兆豐產險等，共31張防疫保單仍在市面銷售，包含已有二張疫苗險開賣，加上6月起保險局已開放民眾在網路上投保防疫保單，相信將再掀一波熱潮。

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