本土新冠確診案例連續18天每日新增破200件，惠譽信評表示，有信心台灣受評銀行今（2021）、明年可以維持穩健的財務體質，即使疫情持續擴散導致經濟活動及製造業受限，且最終對出口、國內消費與投資產生重大影響，至多是抵銷惠譽對台灣2021年經濟成長率預測4.5％的上調空間。

惠譽信評對於台灣銀行業的評等展望，最新的分析報告內容，看法及用字均相當正面。惠譽指出，台灣經濟在2020年的全球疫情大流行中表現突出，在大多數國家出現GDP萎縮時，台灣GDP成長3.1％，以台灣的經濟韌性，將能支持企業穩健的利潤、較低的失業率，因而能夠減緩銀行的營運壓力，包括資產品質、獲利能力以及資本條件都得以維持穩定。

同時，儘管面臨疫情挑戰，台灣銀行業2020年的放款成長為6％，高於2019年的4％，主要源於房貸及不動產業放款。

基於上述因素，惠譽今年4月已將4家受評銀行的評等展望，從「負向」調整至「穩定」，包含中國信託商業銀行（A/穩定），京城銀行（BBB/穩定），陽信銀行（A-(twn)/穩定），瑞興銀行（A-(twn)/穩定）。

惠譽指出，所有台灣受評的銀行現階段皆為穩定的評等展望，支援要素除了是自身的信用體質，或經惠譽評估必要時台灣政府（AA-/穩定）肯定出手幫忙。

然而，銀行業面對的是疫情的極大不確定性，惠譽估測，台灣銀行業資產品質不幸出現惡化跡象的可能來源，一則是來自於紓困放款，另則是海外曝險部位。

(工商 )