中央疫情指揮中心於日前宣布全國進入第三級警戒，由於疫情延燒，防疫物資需求量大增，居住在桃園市龍潭區的37歲翁姓男子，擔心第一線為民服務的員警，長期與民眾接觸，要協助防疫也要受理民眾報案，是暴露在可能受病毒感染的高風險族群，為讓員警安心執勤，於昨日傍晚至龍潭分局捐贈320個護目鏡，提供第一線基層員警防護。

因應國內疫情嚴峻，龍潭警分局在政府宣佈進入三級管制之後，即責成所轄各派出所，針對各轄區內人潮易聚集的場域及公共場所編排警力實施稽查取締，徹底落實防疫規範，以嚴格標準維護大眾的健康安全，以防止疫情的擴散，因警方須協助各項防疫工作，包含疫調、失聯協尋、稽查未戴口罩、宣導防疫規定等，執勤時容易暴露在較高的風險當中，善心的翁姓男子看見新聞媒體播報警察執勤的辛勞，希望能幫助社會盡點棉薄之力，自行採購護目鏡，以加強員警在疫情之下執勤安全，提供第一線員警更完善的防護。

善心的翁男捐贈龍潭分局簡易型護目鏡，防護效果佳且穿戴簡易，有效提升第一線同仁的執勤安全。防疫物資捐贈由龍潭分局分局長陳清華親自代表接受，並回贈翁男感謝狀，感謝他的善行義舉。

(中時 )