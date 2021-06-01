太誇張，都什麼時候了，竟還廣揪爺奶上門打麻將，甚至還全方面多視角全程直播，用意啟人疑竇。彰化花壇一名直播主遭民眾檢舉在家邀人上門打麻將，有群聚疑慮，警方上門勸導蒐證，將陳報衛生局開罰。

彰化縣今年累計確診案例已經達到166例，疫情嚴峻，彰化縣長王惠美在防疫說明直播記者會上，疾呼民眾避免不必要的社交活動與室內群聚行為，並宣示「你開打、我開罰」，將對打麻將、撲克牌等群聚社交活動開罰。

王惠美強調，這個風險實在太大，面對面打麻將，沒有保持社交距離，每個人都會中，回去又傳給家裡面的人，才會決定祭出禁令，希望鄉親遵守防疫相關規定，打麻將以後還有很多機會，萬一得病又會傳給家人，所以再三拜託彰化縣民，戴口罩勤洗手、不出門。

彰化警分局接獲通報指花壇鄉有名60歲陳姓直播主，在網路上直播自宅打麻將情景，還大辣辣公告符合全程符合第三級警戒防疫規定，引起警方高度重視。

警方登門一看，麻將間外頭還放置酒精、額溫槍和實名制登記文件，前來打麻將的3女1男還全程都戴口罩，中間還加裝壓克力隔板，更誇張的是，麻將桌上方密密麻麻全都是線路，陳男大費周章架設多個角度的視訊鏡頭收音錄影，讓人看傻眼。

日前高雄市才爆出民眾室內打麻將共造成1傳15人確診案、多達119人遭到匡列，陳男雖然自認做足防疫工作，向警方強調是在進行網路線上直播麻將教學，但仍違反彰化縣政府「非同住者的室內非必要社交聚會，一律停止」的防疫規定。

彰化分局長婁自強表示，從疫情升溫以來，除了八大場所及休閒場所稽查外，警方亦接獲大量民眾報案，舉凡未戴口罩、外籍移工群聚、公園、宮廟群聚、未保持社交距離、餐廳未設隔板、梅花座等，獲報後均會立即派員前往處理，若經勸導未改善，一定全程蒐證，並陳報縣府衛生局等相關單位，依照傳染病防治法第37條，依權責認定裁罰。

(中時 )