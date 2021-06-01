為減緩人口老化危機，大陸中共中央政治局5月31日召開會議審議《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，提出開放「三胎政策」。攜程聯合創始人、董事局主席、人口學者梁建章稍早撰文《建章解讀七普數據》中表示，要短期見效較快的措施，建議要給出真金白銀的財政支持來直接補貼多孩家庭。

根據紅星新聞引述梁建章分析，如果中國要把生育率從現在的1.1提高到日本1.3至1.4水準，需要花費GDP的2％；如果提高到發達國家平均1.6需花費GDP的5％；提高到2.1則需花費GDP的10％。

梁建章說，以2020年中國的GDP總量100兆元（人民幣，下同）來看的話，GDP的10％也就是每年花10兆元財政支出。以此推估要讓中國每年多生1000萬小孩來計算，每個小孩需給約100萬元的獎勵。

至於生一個孩子獎勵100萬元是否合理？梁建章認為乍一聽似乎太多，但如果真的和年輕夫婦討論這個問題，就會知道其實一點也不多。他指出在大城市撫養一個小孩從出生到大學畢業的費用遠遠不止這個數字，且未來會隨著房價和教育成本上升而提高，100萬元基本上只是能勸說大多數夫婦多生一個孩子的平均數。

但從財政負擔上，每年要花上GDP的10％，中國負擔得起嗎？梁建章表示完全可以，因為中國有遠高於其他國家和地區的儲蓄率和投資率，比其他國家高了10至30多個百分點。

梁建章強調，現在是鼓勵生育的好時機，因為中國現在的人口老齡化還不嚴重，如果錯過當前鼓勵生育時機，未來人口老齡化加劇、儲蓄率下降，養老負擔加重，財政屆時拿不出這麼多錢鼓勵生育，就會真正陷入低生育率陷阱。

(旺報 )