中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增262例本土個案、校正回歸本土個案65例，共327例，另新增13例死亡。以全台單日病例地圖來看，但雙北確診者人數還是占了近8成（77%），指揮官陳時中表示，雖然本土個案數有緩慢下跌的趨勢，但目前防疫還不能鬆懈。

指揮中心統計，今日公布的本土個案共327例，以新北市166例最多，其次為臺北市87例，桃園市23例，彰化縣12例，臺中市10例，基隆市8例，宜蘭縣5例，嘉義縣4例，花蓮縣、臺東縣各3例，苗栗縣2例，臺南市、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例。而新竹市、苗栗市、雲林縣、嘉義市、南投縣、屏東縣、連江縣等7縣市今日是零確診。

2021年累計至今（1）日，全台本土病例已達7593例。（圖／陳友齡製圖，素材取自達志影像）

全台今年共有7593名本土確診，至今累計確診者人數最多的縣市依序為新北市3643人、台北市2797人、桃園市365人、彰化縣165人、基隆市／台中市同為138人，確診者分布主要仍集中在北部及中部。

雙北病例地圖顯示，新北市7區已超過200例確診。（圖／陳友齡製圖，素材取自達志影像）

雙北病例地圖顯示，台北市萬華區1208例最多，但新北市7個行政區已超過200例，色塊分布來看上，面積已接近整個台北市區，新北市長侯友宜今天表示，目前新北疫情仍處高峰期，沒有樂觀的權利，並指板橋民享市場無法管控人流，將勒令停業3日，不讓市場成為破口。

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(中時新聞網)