首度打進到法國網球公開賽女單會內賽的20歲小將梁恩碩，昨天迎戰世界排名第51的地主選手費蘿，首盤尚在熟悉場地比賽氛圍的梁恩碩，發生較多失誤，但第二盤開始奮力追趕，可惜1比6、6比1、4比6無緣晉級。

昨役首盤梁恩碩發揮不理想，僅24分鐘就被費蘿先下一盤；第二盤梁恩碩表現回穩，加上費蘿失誤也變多，梁恩碩連兩次破發取得4比0領先，隨後第7局擁有2個盤末點的機會，在盤數上追成1比1平手。

決勝第三盤，雙方更加專注，前四局都互保球局，第5局梁恩碩搶先破發點，無奈第6局梁恩碩又被費蘿回破，這時現場觀眾更加大聲替費蘿加油、增長聲勢，第10局費蘿在梁恩碩的發球局逼出2個賽末點，最終梁恩碩正拍掛網，結束這場1小時42分鐘對抗。

此役梁恩碩發出2記「愛司球」優於對手，致勝球也以26比13比費蘿多了13個，非受迫性失誤36個也只比費羅多一個，不過去年法網女單16強的費蘿在紅土作戰經驗較佳，讓梁恩碩未能通過這關。

(中時 )