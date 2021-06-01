林口警分局長陳保安配合泰山區長林慶豐親自率員前往轄區「福泰市場」實施「防疫宣導」。（林口警分局提供）

林口警分局長陳保安配合泰山區長林慶豐親自率員前往轄區「福泰市場」實施「防疫宣導」。（林口警分局提供）

林口警分局長陳保安配合泰山區長林慶豐親自率員前往轄區「福泰市場」實施「防疫宣導」。（林口警分局提供）

根據疫調結果顯示市場為確診者足跡主要熱點，六月的第一天一早就有不少採買人潮，鑑此林口警分局長陳保安配合泰山區長林慶豐親自率員前往轄區「福泰市場」實施「防疫宣導」，宣導民眾落實量測額溫、實名制登記、強制戴口罩、酒精消毒及確實保持安全社交距離等措施，不讓市場成為防疫的破口。

新北市長侯友宜昨（31）日召開防疫應變會議記者會，宣布6月1日起，再新增兩區高風險熱點地區，啟動強化三級防疫，其中泰山區有7里，受關懷及規範人數逾8萬人。泰山熱區防疫中心則設在山腳市民活動中心（泰山區福德街14號），熱區範圍涵蓋山腳里、同榮里、同興里、全興里、福興里、福泰里、楓樹里等7個里，受關懷及規範人數為36,765人。

鑑此，本分局因應防疫熱區規劃兩線巡邏，涵蓋福泰里等七里，並設12處巡邏箱，針對民眾未戴口罩勸導不聽者取締告發及未保持社交距離、群聚等情形強化勸導，另於明志、泰林路口設置盤查點取締未戴口罩者。

分局長陳保安呼籲民眾外出務必戴口罩，進入市（賣）場等人潮易聚集區域，應確實完成測量體溫、實名制與酒精消毒並確實保持安全社交距離、勿群聚等程序，如發現有違反三級警戒規定，將函請衛生局裁罰，希望民眾遵守防疫規定，勿讓病毒有任何破口可趁，保護自己也保護家人。

(中時 )