疫情下，多數民眾待在家的時間變長了，電信影音服務再創新高，台灣大myVideo上月總觀看人數成長超過5成，遠傳friDay影音流量倍增、觀影人數創新高，其中親子動漫、院線電影、獨家好劇最夯；中華電信MOD與Hami Video雙雙飆出流量，MOD頻道成長3成，包月影片收視增近3成。

台灣大表示，myVideo共同出品的夯劇《火神的眼淚》上周六同步線上直播結局，觀看次數較前1周成長2倍，全劇創下近300萬人好評，兩大收視高峰分別是由劉冠廷飾演的義陽進入火場搶救王議員，以及林柏宏飾演的志遠跌落梯井底昏迷受困火場，緊張揪心的劇情讓許多觀眾在螢幕前哭成一片，與電視台最高收視落在小辣椒走進病房探望致遠的片段不同。特別的是，在《火神的眼淚》帶動下，myVideo總觀影時數也成長近4成，myVideo APP在APP STORE、Google play系統下載排行雙雙擠進前6名。

6月起，myVideo獨家首播超大型嘻哈真人選秀節目《大嘻哈時代》，由新生代男歌手J.Sheon主持，並請到金曲歌王 Leo王、金曲製作人剃刀蔣，以及大支、熊仔等人擔任評審導師，與眾多台灣嘻哈歌手一起引爆台灣饒舌新勢力。

另據friDay影音統計，疫情期間電影觀影人數翻倍成長，華語與熱血刺激的動作影片收視表現突出，最熱門的電影分別由金獎雙料影后陳淑芳主演《親愛的房客》、題材新穎的國片《親愛的殺手》坐穩冠、亞軍寶座。韓版《瞞天過海》的《神偷大劫案》、日系特務愛情電影《間牒之妻》也都有一定的支持度。戲劇類則以燒腦驚悚類型大受觀眾歡迎，獨家韓劇《模範計程車》奪冠，獨家韓劇《MOUSE窺探》以及《大發不動產》，則分居戲劇類第二、三名。遠傳friDay影音推出續租優惠方案，限時特價189元，連續扣款6期的客戶加贈家樂福禮券100元防疫金。

中華電信表示，近期兒童類影片暴增近45%，電影類亦攀升超過4成，其中「家有名師」學習大平台服務一口氣衝出翻倍流量，學習專區點閱第一名的是高中數學。MOD整體流量則寫下近3年新高，連帶MOD APP的多螢服務也創下近兩年單日最高活躍數。

中華電信即日起網路門市新申辦MOD再加碼贈看片金500元，可換多部好萊塢電影，讓居家防疫不無聊；Hami Video更加碼推出不需綁約的「居家娛樂方案」，線上訂閱電視館或影劇館每月僅99元，優惠推出後，訂閱成長達120%，彈性且豐富的選擇成防疫娛樂首選。

《火神的眼淚》劇中「伶陽CP」最受網友歡迎，全劇創下近300萬人好評。（台灣大提供）

迪麗熱巴和吳磊主演《長歌行》myVideo戲劇榜第三名。（台灣大提供）

6月起myVideo獨家線上首播真人選秀節目《大嘻哈時代》。（台灣大提供）

地表最強老爸連恩尼遜火拼墨西哥毒梟《捍衛救援》。（遠傳提供）

《紐約新醫革命》是以一名新進醫療主任大刀闊斧改革，挑戰傳統醫療體系的醫療劇集。（遠傳提供）

《大發不動產》居friDay影音戲劇類第三名。（遠傳提供）

遠傳friDay影音也提供小朋友喜愛的《汪汪隊立大功》等劇集、電影。（遠傳提供）

劉德華、劉青雲主演的香港警匪動作片《拆彈專家2》獲好評。（中華電信提供）

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