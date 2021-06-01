台灣證交所周二(1日)公告2020年上市公司平均員工薪資費用，受到電子出口帶動經濟成長，前20名當中電子業占比12家，其中薪資高居第一的就是鴻海集團旗下的機殼廠鴻準，平均薪資達419.2萬元，造紙業大廠永豐餘則是以415.8萬元居次，至於護國神山、全球晶圓代工龍頭台積電則是以239.2萬元排第18名。

資料顯示，上市公司平均員工薪資費用為鴻準最高，其次至第10名分別是：永豐餘、愛山林、祥碩、精成科、聯發科、聯詠、瑞昱、三商、聯華。從第11名至第20名分別為：和泰車、華固、南僑、威盛、志超、愛普、群光、台積電、鴻海、遠雄港。

其中，半導體產業就占7家，其中半導體產業薪資最高的為排名第4名的祥碩，薪資表現均較前一年有所成長。以台股3大權值股來看，台積電的平均員工薪資費用為239.2萬元，排名第18名；聯發科則是341.46萬元，排名第6名；鴻海則是238.07萬元，排名第19名，較前一年減少13.8%。

(中時新聞網)