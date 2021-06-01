桃園市32歲蔡姓男子去年6月在桃園大業路一段，不滿67歲蔡姓老翁按他喇叭，他下車狂毆老翁，還把老翁推倒在地，事後老翁死亡。他還在急診室外叫小弟圍毆老翁兒子。檢方認蔡男惡性甚深，犯後毫無悔意，依傷害致死罪向法院求處有期徒刑10年。

蔡姓男子去年6月5日晚間，載著張姓女友人出門，因為不爽被老翁按喇叭，竟打開老翁車門，揮拳痛扁老翁。更甚至把老翁推倒在地，導致老翁頭部重擊地面，當場昏迷。

後來救護車將老翁送到急診室，蔡男竟然還找來6、7名小弟，在急診室外圍毆老翁兒子2分鐘。6月14日老翁因顱骨骨折，導致對撞性顱內出血、中樞神經休克死亡。

檢方調查時，蔡男坦承揮拳攻擊，也推倒老翁。蔡載的張姓女友人也證實目擊蔡傷人行為。老翁的女兒作證，在急診室質問蔡男時，蔡男仗著5、6名小弟在急診室外虎視眈眈，還嗆她「到外面講」。最後蔡男等人趁著老翁兒子在急診室外時，圍毆兒子2分鐘。

檢察官認為，蔡男僅因行車口角糾紛，就公然在路邊毆打老翁，老翁下車後，還猛然推擊老翁，下手相當狠猛。此外老翁在急診室時，他還找5、6名友人毆打老翁家屬，惡性甚深，犯後毫無悔意，求處有期徒刑10年，以昭懲戒。

檢方也補充，蔡男與老翁素不相識，推倒老翁應該是教訓老翁，而非主觀上有致人於死的犯意，與殺人罪構成要件不同，因此以傷害致死起訴。

(中時 )