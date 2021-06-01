日本神戶市政府今天宣布，在市內確認日本境內未曾發現過的COVID-19新變異病毒株，是由英國變異病毒株變異而來，神戶市政府目前認為傳染力和重症化風險等特徵未變。

日本放送協會（NHK）報導，神戶市政府表示，市內一名50多歲男性5月17日在醫療機構接受PCR檢查時，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

神戶市健康科學研究所進行基因解析時發現，這名男性感染的病毒是由英國變異病毒株變異的病毒，是日本境內首見。

神戶市政府表示，這名男性及其家人最近都沒有出國史，研判病毒應該是在男性體內進行變異。

這次在神戶市發現的新變異病毒株，在以歐洲為主的海外國家也有約150個病例，神戶市政府表示，新變異病毒株跟英國變異病毒株相比，其傳染力及重症化風險等特徵未變。

關西電視台報導，新的變異病毒株可能是英國N501Y變異病毒株加上E484Q變異；新的變異病毒株跟印度及越南發現的變異病毒株不同，在日本境內是首度被確認。

這名50多歲男性因為是輕症，所以居家療養，目前已結束療養期；這名男性的所有密切接觸者，經採檢都呈現陰性。

(中央社)