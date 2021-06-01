新莊地藏庵熱心地方事務，於今（1日）捐贈防疫物資給新莊警分局。（新莊警分局提供）

新莊地藏庵熱心地方事務，於今（1日）捐贈防疫物資給新莊警分局。（新莊警分局提供）

新莊地藏庵熱心地方事務，於今（1日）捐贈防疫物資給新莊警分局。（新莊警分局提供）

新北疫情嚴峻，第一線警察人員的防護裝備非常重要！新莊地藏庵熱心地方事務，於今（1日）捐贈P1等級防護衣600件、隔離衣1200件、防護面罩600個、電動消毒噴霧機10台，以及75％酒精100桶，總價值將近50萬元的防疫物資予新北市警察局新莊分局，提升員警防護物資量能，警民共同抗疫。

捐贈儀式在新莊分局會議室舉行，由新莊地藏庵主委張永寬出席致贈，新莊分局長林温柔代表受贈並回贈感謝狀，感謝地藏庵對警察人員的全力照顧。

新莊地藏庵主委張永寬表示，地藏王菩薩保祐的是眾生平安，每年的繞境活動也是為蒼生祈福，今年雖然因為疫情的關係取消，但是保祐大眾平安的心願不變，尤其看到第一線執勤員警抗疫相當辛勞，特別致贈防疫物資，期望協助警方共同抗疫，更希望能藉此拋磚引玉，讓更多民間企業共同響應，為第一線的警察同仁加油打氣。

分局長林温柔表示，非常感謝新莊地區這麼多熱心的民間團體及各方警友的支持與鼓勵，成為分局堅強的後盾，一齊保障警員於防疫期間的執勤安全，讓同仁們能更盡心守護新莊地區的治安與交通。

(中時 )