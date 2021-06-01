香港政府統計處今（6／1）日發表最新零售業銷貨額數字顯示，今年4月的零售業總銷貨價值的臨時估計為270億元港幣，較去年同期上升12.1％。香港零售業銷售額已連續3個月上升，2021年前4個月零售業總銷貨價值較去年同期上升8.5％。

據統計處數字顯示，扣除價格變動，4月零售業總銷貨數量臨時估計按年升10.9％，增幅按月減慢9個百分點。2021年前4個月零售業總銷貨數量按年上升8.1％。

港府統計處數據也顯示，4月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值較去年同期大幅上升93.2％，服裝上升64.7％，鞋類、有關製品及其他衣物配件上升36％，但百貨公司貨品銷貨價值下跌22.2％，超級市場貨品下跌12.7％。

港府發言人指出，4月零售銷售在低比較基數下繼續按年顯著增長。然而，由於香港旅遊業持續冰封，零售銷貨量仍遠低於疫情前的水準。展望未來，在全球疫情的背景下，香港旅遊業復甦還需一定時間，因此零售業的短期前景仍然困難。

該發言人強調，大家必須積極參與新冠肺炎疫苗接種計畫，以創造有利條件讓零售業及其他面向消費者的活動得以更快地恢復

(旺報 )