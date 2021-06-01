27個台灣公民團體今公布，今年台灣舉辦六四32週年系列活動，以「人權照亮民主 同行抵抗極權」為主題，6月4日晚間七點舉行六四「線上」悼念晚會，將與在美國的NGO「人道中國」串連，加入全球串連悼念24小時的行列。

籌會團體表示，疫情升溫與防疫壓前提下，6月4日當天下午在自由廣場牌樓下設置「自由廣場微型悼念亭（最多9人）」，供民眾獻花悼念；並於六四晚間舉行「人權照亮民主、同行抵抗極權」六四「線上」悼念晚會，敬邀六四親歷者吳仁華、吾爾開希、海外中國異議藝術家巴丟草、中國流亡人權律師陳建剛發言及立法院長游錫堃等多位政治人物等。

籌會團體指出，系列活動還包括「人權照亮民主：自由廣場排燈悼念影像製作」，及將在6月3日上架的「六四悼念網站」，供無法到場悼念的全球網友透過網路為六四死難的義士祈福；與籌會成員團體台灣民主實驗室已推出的「六四洗白論述怎麼回-台灣民主實驗室」網站。

由於香港與澳門的六四集會申請均遭駁回與禁止，華人民主書院倡議主任郭歷軒指出，近年香港、澳門更是直接禁止集會活動，以致東亞僅存台灣有大型公開悼念六四事件的集會活動；華人民主書院過去曾在香港支持六四紀念活動，如今香港夥伴因此受難深感痛心，對中共及港府表示嚴厲譴責，處在台灣，更責無旁貸將六四紀念的精神在台灣延續下來。

台灣人權促進會秘書長施逸翔說，雖然歷史無法重來，但假如天安門學生運動勝利，中國在歷史的叉路走向民主憲政體制的話，許多中國境內的異議人士與學生運動是否就會透過各種社會運動開展中國境內的公民社會而不至於被政府打壓，甚至，是否中國共產黨也不會以極權擴張的姿態，透過所謂的一帶一路，深層地負面影響許多國家的政經與文化。

他說，「抗中」已經成為國際社會越來越鮮明的戰線。作為這條抗中戰線的人權軸線，在台灣的公民社會人權團體們不僅必須大聲地站出來悼念六四人權慘案，他們也必須串連「奶茶聯盟」，與西藏人民、港人、新疆維吾爾人、緬甸人、泰國人民、南蒙古人，共同並肩對抗所有與中共政權站在一起香港特區政府，緬甸軍政府、泰國獨裁政權等極權政府。

(中時 )